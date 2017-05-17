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Общество

За три года кыргызстанцы усыновили более трех тысяч детей

С 2014 по 2016 год граждане Кыргызстана усыновили/удочерили 3 тысячи 72 ребенка, а иностранные граждане — 66 детей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева.

По ее словам, в республике делают все возможное для того, чтобы дети жили в своей биологической семье. «Если не удалось сохранить семью, то ребенка передают под опеку или отдают на усыновление гражданам КР, и только в крайнем случае — на международное усыновление. На сегодня в Кыргызстане аккредитовано 12 иностранных организаций, занимающихся международным усыновлением, в том числе 7 из США, по одной из Швеции, Нидерландов, Финляндии и Германии», — отметила Жаныл Джумабаева.

По ее словам, в интернатные учреждения ребенка направляют в крайнем случае. Даже если мать отказалась от ребенка, сотрудники ведомства должны приложить все усилия для его воссоединения с семьей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51938/
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