За полтора года на детский «телефон доверия» поступило почти 1,6 тысячи звонков

За полтора года работы Центра «Телефон доверия для детей-111» при Министерстве труда и социального развития поступило почти 1 тысяча 600 звонков. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор центра Марина Джапаркулова.

По ее словам, основной целью центра является соблюдение прав детей, оказание психологической помощи детям, подросткам и их родителям.

Из общего числа звонков 370 сигналов поступило от детей (23,2 процента) и 1 тысяча 229 звонков (76,8 процента) - от взрослых.

Напомним, что Центр «Телефон доверия для детей» работает с 2015 года.