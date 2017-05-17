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Общество

За полтора года на детский «телефон доверия» поступило почти 1,6 тысячи звонков

За полтора года работы Центра «Телефон доверия для детей-111» при Министерстве труда и социального развития поступило почти 1 тысяча 600 звонков. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор центра Марина Джапаркулова.

По ее словам, основной целью центра является соблюдение прав детей, оказание психологической помощи детям, подросткам и их родителям.

Из общего числа звонков 370 сигналов поступило от детей (23,2 процента) и 1 тысяча 229 звонков (76,8 процента) - от взрослых.

Напомним, что Центр «Телефон доверия для детей» работает с 2015 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51927/
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