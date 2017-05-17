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Общество

Суд по делу Канжара Кадыралиева приостановили

Суд по делу экс-работника Ошской прокуратуры Канжара Кадыралиева приостановили. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, потерпевшие подали надзорную жалобу в Верховный суд. Они требуют, чтобы Канжара Кадыралиева заключили под стражу, так как, по их мнению, он вмешивается в судопроизводство и давит на свидетелей.

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Как отметил юрист, процесс, длившейся два года, практически подошел к концу, прения должны были начаться еще в апреле, но пока Верховный суд не рассмотрит жалобу потерпевших, процесс не возобновится.

Отметим, Канжар Кадыралиев обвиняется в вымогательстве, хулиганстве и самоуправстве. Пять месяцев он скрывался от следствия. В марте 2015-го в органы прокуратуры пришел сам. Его заключили под стражу, но в январе 2016 года суд изменил меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51904/
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