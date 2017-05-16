В правительстве нет животных. Тендер на химчистку от их шерсти назвали ошибкой

В правительстве нет животных. Тендер на химчистку от шерсти назвали ошибкой. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.
Согласно разъяснению управделами президента и правительства, при размещении объявления при выборе соответствующей категории — вида химчистки в разделе «Техническая спецификация» — помимо «Удаление пятен», «Удаление засаленности» и «Удаление общей загрязненности» была случайно выбрана категория «Следы от животных, шерсть».
«Причиной данного факта является исключительно человеческий фактор. С ответственными за проведение тендеров сотрудниками состоялась разъяснительная беседа о недопустимости повторения подобных фактов в последующем», — сообщила заведующая отделом Толгонай Стамалиева.