Вера Брежнева: Мы не должны дискриминировать людей с ВИЧ

Почему идет дискриминация ВИЧ-инфицированных? Потому что люди не информированы. Все пути передачи заболевания хорошо известны: через кровь, незащищенный половой контакт и через грудное молоко от инфицированной матери ребенку. Об этом заявила посол доброй воли Вера Брежнева на пресс-конференции в Бишкеке.

По ее словам, ВИЧ не передается в быту, через поцелуи и объятия. Учиться в школе с ребенком с ВИЧ-инфекцией не опасно и никогда не будет опасно.

Дискриминация ломает судьбы людей, которые нуждаются в нашей поддержке и помощи. Вера Брежнева

Она добавила, что дискриминация мешает обществу эффективно противостоять эпидемии. Ведь люди, которым нужна помощь, не обращаются за ней из-за страха быть отвергнутым. А если человек вовремя начинает лечение, количество вируса в крови находится под контролем и снижается риск его передачи.