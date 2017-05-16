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Общество

Вера Брежнева: Мы не должны дискриминировать людей с ВИЧ

Фото ИА «24.kg». Пресс-конференция с участием Веры Брежневой

Почему идет дискриминация ВИЧ-инфицированных? Потому что люди не информированы. Все пути передачи заболевания хорошо известны: через кровь, незащищенный половой контакт и через грудное молоко от инфицированной матери ребенку. Об этом заявила посол доброй воли Вера Брежнева на пресс-конференции в Бишкеке.

По ее словам, ВИЧ не передается в быту, через поцелуи и объятия. Учиться в школе с ребенком с ВИЧ-инфекцией не опасно и никогда не будет опасно.

Дискриминация ломает судьбы людей, которые нуждаются в нашей поддержке и помощи.

Вера Брежнева

Она добавила, что дискриминация мешает обществу эффективно противостоять эпидемии. Ведь люди, которым нужна помощь, не обращаются за ней из-за страха быть отвергнутым. А если человек вовремя начинает лечение, количество вируса в крови находится под контролем и снижается риск его передачи.

Напомним, в Бишкеке началась акция в поддержку ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане с участием кыргызских артистов и певцов #ТыНеОдинок. Ее поддерживает известная российская певица Вера Брежнева, которая является послом доброй воли Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51851/
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