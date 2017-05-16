Солисты мировой оперной сцены дадут в Бишкеке концерт памяти Лучано Паваротти

20 мая в Бишкеке состоится сольный концерт лауреата премии Pavarotti D’Oro тенора Женишбека Ысманова.

В концерте примет участие и оперный певец из Италии Давиде Ла Верде. Играть будет Академический большой симфонический оркестр имени Джумахматова под руководством заслуженного артиста Кыргызстана Рахата Осмоналиева. Кроме того, организаторы обещают сюрпризы.

Это международное выступление в рамках Года нравственности, воспитания и культуры приурочено к двум знаковым событиям: 10-летию со дня кончины Паваротти и 25-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Италией.

Сейчас Женишбек Ысманов живет в Милане, по контракту поет в театрах Европы. На мировых сценах Ысманов исполнял партии Рудольфа в «Богеме» Пуччини, Альфреда в «Травиате» Верди и других.

Давиде Ла Верде после окончания консерватории стажировался больше двух лет у маэстро Марчелло Мертини. Дебютировал на сцене в опере «Тоска» Джакомо Пуччини в Американском театре во Флориде.

Специально приглашенный гость — вдова Лучано Паваротти синьора Николетта Мантовани, глава фонда имени оперного певца, почетный профессор Болонской консерватории.

Ректор Кыргызской национальной консерватории Муратбек Бегалиев выразил надежду, что Женишбек Ысманов еще не раз выступит в Кыргызстане.

ИА «24.kg» является информационным партнером концерта.