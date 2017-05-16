Мэр Каракола намерен забрать земли православной церкви. Об этом ИА «24.kg» сообщил настоятель каракольского храма отец Сергий.

По его словам, 3 мая мэрия Каракола подала исковое заявление в суд на отмену госакта и изъятие земли. Решение принято в связи с тем, что на территории вокруг церкви планируется построить торговые павильоны.

Каракольская церковь занимает 1,96 гектара. Местные власти намерены оставить только землю по периметру храма — около 600 квадратных метров. Остальное забрать.

Свято-Троицкая православная церковь расположена в центре Каракола. Сначала в городе появилась временная церковь из войлока, потом ее отстроили из кирпича. В 1887 году сильное землетрясение разрушило храм до основания. Из царской казны выделили средства на строительство нового храма. Его возвели за два года из дерева и освятили в 1895 году.