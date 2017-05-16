В Бишкеке разработали концепцию озеленения города. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил депутат столичного кенеша Нурлан Касымов.
Отмечено, что концепция позволит мэрии системно восстановить и сохранить зеленые насаждения столицы. «Например, ирригационные системы города начали ремонтировать и очищать только последние два года. До этого начиная с 1991 года ирригационные системы были просто забыты», — сообщил депутат.
Раньше на одного жителя приходился 21 квадратный метр зеленых насаждений, теперь только 3,5 квадрата.Нурлан Касымов
Концепцию по озеленению города обсудят 18 мая на круглом столе «Восстановим зеленый Бишкек».