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Общество

В Бишкеке разработали концепцию озеленения города

В Бишкеке разработали концепцию озеленения города. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил депутат столичного кенеша Нурлан Касымов.

Отмечено, что концепция позволит мэрии системно восстановить и сохранить зеленые насаждения столицы. «Например, ирригационные системы города начали ремонтировать и очищать только последние два года. До этого начиная с 1991 года ирригационные системы были просто забыты», — сообщил депутат.

Раньше на одного жителя приходился 21 квадратный метр зеленых насаждений, теперь только 3,5 квадрата.

Нурлан Касымов

Концепцию по озеленению города обсудят 18 мая на круглом столе «Восстановим зеленый Бишкек».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51810/
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