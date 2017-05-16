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Общество

В Бишкеке на дубах вновь развесили клеевые ловушки

В Бишкеке на дубах вновь развесили клеевые ловушки для дальнейшего мониторинга численности дубового минирующего пилильщика.

Как сообщила ИА «24.kg» главный агроном МП «Зеленстрой» Эльнура Жолдошева, несколько лет назад такую работу уже проводили, а затем приостановили.

«Дубовый пилильщик — завезенный вредитель. У нас в Кыргызстане его не было, иначе существовали бы и естественные враги в природе. В начале 2017 года мы провели рабочее совещание с участием узких специалистов Национальной академии наук КР, после чего закупили и развесили в местах произрастания дубов 6 тысяч клеевых ловушек. После 24 мая начнем их сбор и проведем анализ», — сказала главный агроном.

Кроме того, в этом году уже начали испытывать инъекционный метод, системное использование препарата, но только в закрытых местах — питомниках и так далее. Дубы же в этом году ничем обрабатывать не будем. Планируем вносить подкормку и действовать только биологическими способами. Применять какие-то химические препараты в черте города не будем.

Эльнура Жолдошева

Осенью 2016-го в «Зеленстрое» сообщали, что обработка деревьев от дубового пилильщика и городского усача начнется в марте 2017-го. Бороться с вредителями будут методом инъекций непосредственно в ствол дерева.

В 2015-м обработку дубов не производили, и в 2016-м вредитель поразил 90 процентов насаждений. Уже в июне все дубы пожелтели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51793/
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