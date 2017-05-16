Мебель в правительстве Кыргызстана нуждается в химчистке от шерсти животных. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Отмечается, что возникла срочная необходимость почистить мебель и ковровые дорожки. В частности, планируется очистить от общей загрязненности, следов от животных, шерсти, пятен, засаленности 100 офисных стульев, 110 кожаных кресел, 2,8 тысячи квадратных метров ковровых изделий.

На эти цели из республиканского бюджета выделено 363,2 тысячи сомов.

Транспортировка ковровых изделий, стульев и мягкой мебели производится за счет исполнителя. Оплата будет производиться по мере открытия финансирования.