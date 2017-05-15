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Общество

В ДУМК назвали примерную дату начала орозо

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана назвали ИА «24.kg» примерную дату начала орозо.

По их данным, священный пост начнется 27 мая. «Погрешность вероятна с разницей в один день. Все зависит от расположения Луны», — пояснили в ДУМК.

Месяц орозо (или рамазан) — время обязательного для мусульман поста и рассматривается как одно из пяти основ веры (столпов ислама).

Во время поста мусульмане в дневное время суток отказываются от приема пищи, питья и интимной близости. Длительность его составляет 29–30 дней, в зависимости от продолжительности лунного месяца. Пост начинается с рассветом и заканчивается с заходом солнца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51742/
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