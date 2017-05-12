В Бишкеке проходит форум городов

Сегодня в Национальной библиотеке открылся двухдневный форум городов Кыргызстана.

Форум — хорошая площадка для продуктивного взаимодействия специалистов МСУ, предпринимателей, власти, общественных объединений, экспертов и активных горожан, для обмена опытом и выработки новых механизмов развития городов.

«Самое большое впечатление от открытия — это внимание к форуму со стороны горожан. На форум пришло много бишкекчан, чтобы понять, как они могут повлиять на городскую среду. Порадовало и внимание со стороны государства, потому что были приветствия и руководителя аппарата президента, и первого вице-премьер-министра», — рассказала председатель правления Института политики развития Надежда Добрецова.

Города состоят не из кирпичей, не из технологий и коммуникаций. Города состоят из людей. Надежда Добрецова

Интересная дискуссия получилась на тему комплексного планирования. Основной вопрос — как интегрировать программы социально-экономического развития, пространственное планирование и зонирование, экологические программы в действительно работающие планы и документы развития города.

Что скрывается за модным течением smartcity — технологии, умное управление или просто игрушка для богатых городов? Эксперты рассказали о том, каким может быть «умное» городское управление и какие решения подходят городам с небольшим бюджетом. Участники обсудили примеры проектов разных городов — такие как онлайн-карта обращений граждан, умное освещение, умное регулирование транспорта.

Это отличная площадка для проектирования будущего городов и поддержки городского развития.

В рамках форума состоялся семинар для СМИ городов КР, которые узнали, как говорить о городе, событиях, о роли медиа, как «перезагрузить» традиционные СМИ.

Кроме докладов, гости могут посетить постоянные выставки и стенды.

На форум приехали представители 31 города Кыргызстана, а также эксперты-урбанисты из России, Швейцарии, Испании, Казахстана, Латвии, Украины, Таджикистана, Армении и других стран. В их числе, например, Висенте Гуаярт, главный архитектор Барселоны в 2011–2015 годах.

Организаторами форума выступили Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений, ОФ «Городские инициативы», Институт политики развития при финансовой поддержке Фонда «Сорос — Кыргызстан» и Посольства Швейцарии в КР.

ИА «24.kg» является информационным партнером форума городов.