Глава ЦИК: Реформа избирательной системы свела на нет риск фальсификаций

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова считает, что реформа избирательной системы Кыргызстана свела на нет риски возможных фальсификаций. Об этом она звявила на форуме «Честные выборы — залог стабильности и мирной передачи власти».
По ее словам, организационный этап завершился, и итоги выборов можно считать достоверными.
«Я говорю для тех, кто думает, что возможны какие-то фальсификации на сервере. Пожалуйста, мы можем создать независимый совет для наблюдения за этим сервером», — отметила Нуржан Шайлдабекова.
Добавим, что глава ЦИК единственная из представителей провластных структур, кто пришел на форум. Как подчеркнула глава Комитета гражданского контроля Динара Ошурахунова, лидеры парламентских фракций, входящие в состав коалиции большинства, прийти отказались.