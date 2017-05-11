В Бишкеке в сквере «Сказка» появилась сакура

В сквере «Сказка» на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула состоялась церемония посадки сакуры в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В церемонии посадки приняли участие горожане, вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков, глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков, сотрудники структурных подразделений мэрии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Ямамура Есихиро, глава представительства JICA в КР Кикучи Казухико.

В мэрии сообщили, что всего в сквере появится шесть декоративных деревьев.