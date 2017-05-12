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Общество

У кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн

На портале электронных услуг e.srs.kg появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе (ГРС).

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Ее пресс-служба уточняет, что 1 мая начался прием документов на оформление и выдачу идентификационной карты — паспорта гражданина КР образца 2017 года (биометрический паспорт). Сообщается, что обязательным требованием для его получения является наличие прописки гражданина в базе ГРС.

«Если актуальные сведения гражданина имеются в Едином государственном реестре населения (ЕГРН), тогда никаких справок или копий документов при заполнении электронной анкеты для получения нового паспорта не требуется. Таким образом, новый онлайн-сервис позволяет гражданам заранее узнать информацию о наличии прописки в базе ЕГРН, перед тем как поехать в центр обслуживания населения или отдел паспортно-визовых регистрационных работ», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51507/
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