Красный Полумесяц открыл в Бишкеке второй «пункт добра»

Красный Полумесяц Кыргызстана открыл второй пункт сбора гуманитарной одежды в Бишкеке, который расположен в здании Свердловского акимиата.

«На протяжении многих лет успешно работает гуманитарный склад одежды и обуви в офисе Красного Полумесяца. Любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может получить здесь одежду всех сезонов. Сюда же горожане приносят б/у одежду и отдают для тех, кто на данный момент остро нуждается», — сообщили в пресс-службе национального общества.

НОКП помогает разным категориям нуждающихся: это и молодые семьи, и одинокие матери, и многодетные семьи, одинокие престарелые люди. Помощь оказывается любому, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Вещи получают не только физические лица. Мы сотрудничаем с детскими домами и домами для престарелых. Открытие таких «пунктов добра» позволит передать нуждающимся горожанам больше необходимых им вещей, а также привлечь внимание общественности к проблемам социально уязвимых слоев населения», — отмечают в НОКП.

Пункты сбора гумпомощи нуждающимся в Бишкеке располагаются по адресу: