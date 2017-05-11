16:50
+27
USD 67.73
EUR 73.63
RUB 1.17
Общество

Красный Полумесяц открыл в Бишкеке второй «пункт добра»

Красный Полумесяц Кыргызстана открыл второй пункт сбора гуманитарной одежды в Бишкеке, который расположен в здании Свердловского акимиата.

«На протяжении многих лет успешно работает гуманитарный склад одежды и обуви в офисе Красного Полумесяца. Любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может получить здесь одежду всех сезонов. Сюда же горожане приносят б/у одежду и отдают для тех, кто на данный момент остро нуждается», — сообщили в пресс-службе национального общества.

НОКП помогает разным категориям нуждающихся: это и молодые семьи, и одинокие матери, и многодетные семьи, одинокие престарелые люди. Помощь оказывается любому, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Вещи получают не только физические лица. Мы сотрудничаем с детскими домами и домами для престарелых. Открытие таких «пунктов добра» позволит передать нуждающимся горожанам больше необходимых им вещей, а также привлечь внимание общественности к проблемам социально уязвимых слоев населения», — отмечают в НОКП.

Пункты сбора гумпомощи нуждающимся в Бишкеке располагаются по адресу:

  • бульвар Эркиндик, 10 (пересекает Боконбаева) — офис Красного Полумесяца Кыргызстана (сбор и раздача одежды каждый день с 9.00 до 17.00, а также есть выездной сбор (волонтеры выезжают по адресам при поступлении заявок)).
  • проспект Чуй, 28 — здание Свердловского акимиата (прием и выдача понедельник, пятница с 10.00 до 17.00).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51467/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Раушанна Саркеева: Бишкек — среда легких, быстрых денег. Нужно это останавливать
Первый форум городов пройдет в Кыргызстане
В Баткенской области впервые начали делать операции на глазах
«Бессмертный полк» прошел по Бишкеку
Автопробег, приуроченный к 9 Мая, стартовал в Бишкеке
Красный Полумесяц собирает гумпомощь для пострадавших в Узгене
Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана
В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа
Улицу Турусбекова в Бишкеке на месяц закрыли на ремонт
Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов
Популярные новости
&laquo;Бессмертный полк&raquo; прошел по&nbsp;Бишкеку «Бессмертный полк» прошел по Бишкеку
На&nbsp;заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и&nbsp;ее&nbsp;заместителем На заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и ее заместителем
МИД.kg: кто нарушил закон о&nbsp;дипломатической службе? МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
Ивар Дале: Рассказы таксистов о&nbsp;политике&nbsp;&mdash; забавная особенность Кыргызстана Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана
Бизнес
Мобильный оператор О! открывает новые направления роуминга Мобильный оператор О! открывает новые направления роуминга
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; поздравило ветеранов Таласской области с&nbsp;Днем Великой Победы ОсОО «Альянс Алтын» поздравило ветеранов Таласской области с Днем Великой Победы
Экс-премьер Темир Сариев принял участие в&nbsp;акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Экс-премьер Темир Сариев принял участие в акции «Бессмертный полк»
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы