Красный Полумесяц открыл в Бишкеке второй «пункт добра»

Красный Полумесяц Кыргызстана открыл второй пункт сбора гуманитарной одежды в Бишкеке, который расположен в здании Свердловского акимиата.
«На протяжении многих лет успешно работает гуманитарный склад одежды и обуви в офисе Красного Полумесяца. Любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может получить здесь одежду всех сезонов. Сюда же горожане приносят б/у одежду и отдают для тех, кто на данный момент остро нуждается», — сообщили в пресс-службе национального общества.
НОКП помогает разным категориям нуждающихся: это и молодые семьи, и одинокие матери, и многодетные семьи, одинокие престарелые люди. Помощь оказывается любому, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Пункты сбора гумпомощи нуждающимся в Бишкеке располагаются по адресу: