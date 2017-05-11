Первый форум городов пройдет в Кыргызстане

В Бишкеке 12–13 мая в здании Национальной библиотеки пройдет первый форум городов Кыргызстана. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщили его организаторы.
По их словам, это площадка для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами местного самоуправления и предпринимателями, политиками и активными горожанами. Это профессиональные дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентация лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений.
На форум приглашены представители каждого из 31 города нашей страны. Среди делегатов будут также эксперты-урбанисты из России, Швейцарии, Испании, Казахстана, Латвии, Украины. Таджикистана, Армении.
Другой участник брифинга, директор ОФ «Городские инициативы» Раушанна Саркеева, отметила, что повестка малых городов существенно отличается от повестки крупных населенных пунктов — Бишкека и Оша, но есть и общие вопросы, проблемы.
«По результатам соцопроса, 37 процентов опрошенных жителей Балыкчи говорят, что хотят уехать, если представится возможность. В Баткене этот показатель гораздо ниже. Что заставляет людей думать об отъезде? В основном отсутствие работы и инфраструктуры, неудовлетворительное состояние парков, скверов. Нет даже возможностей для досуга», — сказала она.
«При этом Бишкеку и Ошу есть чему поучиться у малых и средних городов. Там люди бескорыстно делают очень многие проекты и стараются поднимать свои населенные пункты», — добавила Раушанна Саркеева.
Отмечено, что более трети кыргызстанцев живут в городах. Уровень бедности в городах несколько ниже, чем в сельских поселениях.
ИА «24.kg» является информационным партнером форума городов.