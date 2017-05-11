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Общество

Первый форум городов пройдет в Кыргызстане

В Бишкеке 12–13 мая в здании Национальной библиотеки пройдет первый форум городов Кыргызстана. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщили его организаторы.

По их словам, это площадка для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами местного самоуправления и предпринимателями, политиками и активными горожанами. Это профессиональные дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентация лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений.

На форум приглашены представители каждого из 31 города нашей страны. Среди делегатов будут также эксперты-урбанисты из России, Швейцарии, Испании, Казахстана, Латвии, Украины. Таджикистана, Армении.

Исполнительный директор Фонда «Сорос — Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов отметил, что первые два аналогичных форума проходили ранее в Бишкеке и Оше. «Они показали высокую заинтересованность горожан в участии в различных мероприятиях, чтобы сделать города комфортными для проживания. Надеюсь, что завтрашний форум будет новой отправной точкой не просто урбанистики, а развития больших и малых городов нашей страны», — сказал он.

Другой участник брифинга, директор ОФ «Городские инициативы» Раушанна Саркеева, отметила, что повестка малых городов существенно отличается от повестки крупных населенных пунктов — Бишкека и Оша, но есть и общие вопросы, проблемы.

«По результатам соцопроса, 37 процентов опрошенных жителей Балыкчи говорят, что хотят уехать, если представится возможность. В Баткене этот показатель гораздо ниже. Что заставляет людей думать об отъезде? В основном отсутствие работы и инфраструктуры, неудовлетворительное состояние парков, скверов. Нет даже возможностей для досуга», — сказала она.

«При этом Бишкеку и Ошу есть чему поучиться у малых и средних городов. Там люди бескорыстно делают очень многие проекты и стараются поднимать свои населенные пункты», — добавила Раушанна Саркеева.

Отмечено, что более трети кыргызстанцев живут в городах. Уровень бедности в городах несколько ниже, чем в сельских поселениях.

Организаторами форума выступили Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений, ОФ «Городские инициативы», Институт политики развития при финансовой поддержке Фонда «Сорос — Кыргызстан» и Посольства Швейцарии в КР.

ИА «24.kg» является информационным партнером форума городов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51454/
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