09:44
+27
USD 67.73
EUR 73.63
RUB 1.17
Общество

Интернет-портал kattar.kg взломали. Удалена база данных сайта

«Взломали сервер интернет-портала kattar.kg», — предположил разработчик системы «Госпредприятие «Инфо-Система» при Министерстве финансов Кыргызской Республики. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе аппарата правительства.

Напомним, пользователи социальных сетей сообщили, что правительственный интернет-портал «Электронные обращения граждан» не работает.

Читайте по теме
Правительственный интернет-портал «Электронные обращения граждан» не работает

В аппарате кабмина добавили, что силами сотрудников отдела писем и приема граждан, а также специалистов Управления делами президента и правительства КР не удалось устранить проблемы.

«Пришлось обратиться к разработчику, который сообщил, что предположительно имеет место взлом сервера портала, и, возможно, в результате атаки удалена база данных сайта. По предварительным данным, взлом не был реализован через программное обеспечение. С 10 марта начались восстановительные работы. В кратчайшие сроки неполадки будут устранены», — заверили в отделе обеспечения аппарата правительства КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51419/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Правительственный интернет-портал «Электронные обращения граждан» не работает
В Кыргызстане назрела необходимость в специальности «закупщик»
За непроведение бюджетных слушаний чиновников Кыргызстана будут увольнять
В 2017 году зарплату учителям в Кыргызстане повышать не будут
Минфин: бездефицитный бюджет не способствует развитию
В Минфине пояснили, когда и сколько денег на образование поступит от ЕС
Миллионы на образование. Черные дыры Минфина
На проведение кофе-брейков Минфин Кыргызстана потратит 900 тысяч сомов
Минфин не выполнил план по борьбе с коррупцией
Министерство финансов ответило главе ОТРК Илиму Карыпбекову
Популярные новости
&laquo;Бессмертный полк&raquo; прошел по&nbsp;Бишкеку «Бессмертный полк» прошел по Бишкеку
МИД.kg: кто нарушил закон о&nbsp;дипломатической службе? МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
На&nbsp;заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и&nbsp;ее&nbsp;заместителем На заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и ее заместителем
Ивар Дале: Рассказы таксистов о&nbsp;политике&nbsp;&mdash; забавная особенность Кыргызстана Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана
Бизнес
Экс-премьер Темир Сариев принял участие в&nbsp;акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Экс-премьер Темир Сариев принял участие в акции «Бессмертный полк»
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы
Омурбек Бабанов: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых важных дней в&nbsp;истории нашей страны Омурбек Бабанов: 9 Мая — один из самых важных дней в истории нашей страны
Темир Сариев почтил память героев войны у&nbsp;памятника Дуйшенкулу Шопокову Темир Сариев почтил память героев войны у памятника Дуйшенкулу Шопокову