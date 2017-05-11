Интернет-портал kattar.kg взломали. Удалена база данных сайта

«Взломали сервер интернет-портала kattar.kg», — предположил разработчик системы «Госпредприятие «Инфо-Система» при Министерстве финансов Кыргызской Республики. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе аппарата правительства.

Напомним, пользователи социальных сетей сообщили, что правительственный интернет-портал «Электронные обращения граждан» не работает.

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В аппарате кабмина добавили, что силами сотрудников отдела писем и приема граждан, а также специалистов Управления делами президента и правительства КР не удалось устранить проблемы.

«Пришлось обратиться к разработчику, который сообщил, что предположительно имеет место взлом сервера портала, и, возможно, в результате атаки удалена база данных сайта. По предварительным данным, взлом не был реализован через программное обеспечение. С 10 марта начались восстановительные работы. В кратчайшие сроки неполадки будут устранены», — заверили в отделе обеспечения аппарата правительства КР.