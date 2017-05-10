На часы от мэра Бишкека потратят 485 тысяч сомов

Мэрия Бишкека намерена закупить 50 наручных часов за 485 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Женские часы должны быть на кожаном ремешке, позолоченными, с эмблемой города Бишкека, циферблат украшен кристаллами белого цвета.

Мужские часы требуются двух размеров: диаметром не менее 45 и не менее 40 миллиметров . Они также должны быть позолоченными и на кожаном ремешке.

На обороте всех часов лазерной гравировкой выполнено: элемент флага Кыргызстана и текст «Мэр города Бишкека». Часы сопровождаются индивидуальными паспортами с указанием технических данных и инструкцией по эксплуатации. Гарантированный срок службы не менее 10 лет.