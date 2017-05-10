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Общество

Мэрия Бишкека выбрала подрядчика для ремонта подземки возле филармонии

Мэрия Бишкека выбрала подрядчика для ремонта подземного перехода на пересечении проспектов Манаса и Чуй. Об этом сообщили на портале государственных закупок.

Тендерная комиссия отдала предпочтение ОсОО «ГлавТехИнвест». Компания оценила работы в 27 миллионов 596 тысяч 158,8 сома.

На капитальный ремонт подземки на проспекте Манаса выделяют 33 миллиона 450 тысяч сомов.

Заявки подали 12 компаний. Наименьшую цену предложило ОсОО «Бейне Строй» — 25,1 миллиона сомов. «ГлавТехИнвест» занимает четвертое место по цене.

По данным Министерства юстиции, компанию возглавляет Кубанычбек Абдрасулов. ОсОО занимается неспециализированной оптовой торговлей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51333/
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