12:24
+17
USD 67.63
EUR 73.85
RUB 1.17
Общество

На берегу озера Иссык-Куль прошел субботник. Фоторепортаж

На берегу Иссык-Куля в рамках международной туристической выставки-ярмарки Issyk-Kul International Tourism Fair-Exhibition 2017 прошел масштабный субботник.

По словам организаторов, в мероприятии участвовало 150 человек из Бишкека и 100 человек из села Бостери.

«Собрано 5 тонн твердых бытовых отходов. Мусор отсортирован по категориям — на пластик, стекло и бумагу, далее его отправили в пункт приема ТБО в Чолпон-Ате. В дальнейшем планируем глобальную акцию по очистке территории озера Иссык-Куль, которая пройдет 27–28 мая по всей области», — рассказал организатор акции Дмитрий Андреев.

По его словам, в прошлом году он вместе с единомышленниками создал движение «Таза Иссык-Куль» и провел акцию по очистке трассы за городом Балыкчи. «Участники, а это были в основном молодые ребята, своими глазами увидели халатное отношение к природе со стороны большинства отдыхающих», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51242/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
УВД Баткена: В этом году не зафиксировано ни одного случая срыва цветов Айгуль
Каракольцы просят создать экологическую полицию
В Караколе пройдет выставка-ярмарка «Ысык-Кол Агро-2017»
На 81 процент повысили тарифы на вывоз мусора в Караколе
Премьер-министр Кыргызстана призвал не превращать субботники в формализм
Городская свалка в Караколе станет безопаснее
«Мои 24». Один день из жизни главного дворника Ленинского района Бишкека
В Казани лебедь убирал мусор на берегу озера
Мусорная история каналов Бишкека. Фоторепортаж
Чиновники, наконец, готовы действовать решительно против уничтожителей природы
Популярные новости
Президент Кыргызстана нашел в&nbsp;Бишкеке новые парки Президент Кыргызстана нашел в Бишкеке новые парки
Кыргызстанцы не&nbsp;будут брать дополнительные справки при получении паспорта Кыргызстанцы не будут брать дополнительные справки при получении паспорта
Эдиль Байсалов намерен подать в&nbsp;суд на&nbsp;Elektromed Elektronik Эдиль Байсалов намерен подать в суд на Elektromed Elektronik
В&nbsp;Караколе уничтожена кленовая аллея В Караколе уничтожена кленовая аллея
Бизнес
Лучшие сотрудники мобильного оператора О! отмечены наградами Лучшие сотрудники мобильного оператора О! отмечены наградами
Абоненты О! могут помочь ветеранам ВОВ, отправив SMS или позвонив на&nbsp;номер 1945 Абоненты О! могут помочь ветеранам ВОВ, отправив SMS или позвонив на номер 1945
В&nbsp;&laquo;Кыргызтелекоме&raquo; определили лучших операторов связи В «Кыргызтелекоме» определили лучших операторов связи
Получите 4G Wi-Fi Wingle или 4G Wi-Fi роутер всего за&nbsp;1 сом от&nbsp;оператора О! Получите 4G Wi-Fi Wingle или 4G Wi-Fi роутер всего за 1 сом от оператора О!