На берегу озера Иссык-Куль прошел субботник. Фоторепортаж

На берегу Иссык-Куля в рамках международной туристической выставки-ярмарки Issyk-Kul International Tourism Fair-Exhibition 2017 прошел масштабный субботник.

По словам организаторов, в мероприятии участвовало 150 человек из Бишкека и 100 человек из села Бостери.

«Собрано 5 тонн твердых бытовых отходов. Мусор отсортирован по категориям — на пластик, стекло и бумагу, далее его отправили в пункт приема ТБО в Чолпон-Ате. В дальнейшем планируем глобальную акцию по очистке территории озера Иссык-Куль, которая пройдет 27–28 мая по всей области», — рассказал организатор акции Дмитрий Андреев.

По его словам, в прошлом году он вместе с единомышленниками создал движение «Таза Иссык-Куль» и провел акцию по очистке трассы за городом Балыкчи. «Участники, а это были в основном молодые ребята, своими глазами увидели халатное отношение к природе со стороны большинства отдыхающих», — добавил он.