Ивар Дале — известный правозащитник. Он старший советник Норвежского Хельсинкского комитета и возглавляет его Центральноазиатское отделение.
Ивар родом из Венгрии, но объездил весь мир. В Кыргызстане — частый гость. В 2008 году его не впустили в страну без объяснения причин. Просто посадили в самолет, следующий на Москву, и отправили обратно.
Ивар Дале критиковал фактически провал судебной реформы в Кыргызстане. Но, несмотря ни на что, он искренне любит нашу страну и всегда с удовольствием приезжает сюда.
— Что вас удивляет в Кыргызстане?
— Когда приезжаю сюда из соседних стран, кыргызские таксисты начинают рассказывать мне о политике. Это совершенно уникальное явление в Центральной Азии и очень забавная особенность страны.
— Что вас расстраивает в Кыргызстане?
— Мне кажется, мы наблюдаем попытку вернуть страну к авторитарному правлению. Я думаю, что это неуважение к тем, кто погиб в революции, и способ помешать позитивному развитию.
— Назовите три вещи, которые вам понравились в Кыргызстане.
— Это несложно. Чингиз Айтматов, коньяк «Кыргызстан» и ашлям-фу по-каракольски.
— У вас есть любимые места в Кыргызстане?
— Очень много. Я люблю Бишкек, это один из моих любимых городов, и я чувствую себя здесь как дома. Но также я считаю, что такие места, как Нарын и Баткен, увлекательны и красивы. И, конечно, Иссык-Куль — фантастический, особенно южный берег.