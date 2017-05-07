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Общество

Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана

Фото из личного архива. Ивар Дале (в центре)

Ивар Дале — известный правозащитник. Он старший советник Норвежского Хельсинкского комитета и возглавляет его Центральноазиатское отделение.

Ивар родом из Венгрии, но объездил весь мир. В Кыргызстане — частый гость. В 2008 году его не впустили в страну без объяснения причин. Просто посадили в самолет, следующий на Москву, и отправили обратно.

Ивар Дале критиковал фактически провал судебной реформы в Кыргызстане. Но, несмотря ни на что, он искренне любит нашу страну и всегда с удовольствием приезжает сюда.

из личного архива
Фото из личного архива. Ивар Дале (справа)

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Когда приезжаю сюда из соседних стран, кыргызские таксисты начинают рассказывать мне о политике. Это совершенно уникальное явление в Центральной Азии и очень забавная особенность страны.

— Что вас расстраивает в Кыргызстане?

— Мне кажется, мы наблюдаем попытку вернуть страну к авторитарному правлению. Я думаю, что это неуважение к тем, кто погиб в революции, и способ помешать позитивному развитию.

— Назовите три вещи, которые вам понравились в Кыргызстане.

— Это несложно. Чингиз Айтматов, коньяк «Кыргызстан» и ашлям-фу по-каракольски.

из личного архива
Фото из личного архива. Ивар Дале (слева)

— У вас есть любимые места в Кыргызстане?

— Очень много. Я люблю Бишкек, это один из моих любимых городов, и я чувствую себя здесь как дома. Но также я считаю, что такие места, как Нарын и Баткен, увлекательны и красивы. И, конечно, Иссык-Куль — фантастический, особенно южный берег.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51201/
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