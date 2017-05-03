В Бишкеке прошла презентация детской книги «Балерина» о жизни маленькой девочки Бюбюсары, которая очень любила танцевать.

«Для любой мотивации должна быть какая-то модель. И у танцовщиц нет лучше, выше, чище, красивее модели, чем Бюбюсара Бейшеналиева. И девочки растут, чтобы быть, как она, чтобы показать всему миру, насколько талантливы наши дети», — сказала на церемонии президент переходного периода Роза Отунбаева.

Книгу подготовила замечательная творческая команда: автор текста Нурия Шагапова, художник Жылдыз Бекова, редактор-корректор Татьяна Кузьмина, дизайнер Бек Жайчибеков. Выпущена она на двух языках.

«Балерина» не только для тех, кто любит танцевать, мечтает о балете и сцене, но и для всех ребят, которые хотят узнать больше о своей родине, ее замечательных и талантливых людях, о труде и упорстве, о том, как труден, но так увлекателен путь к вершине славы», — отметили создатели.

Как талантливы не только девочки, но и мальчики, зрители убедились тут же, на презентации. Учащиеся Бишкекского хореографического училища имени Ч.Базарбаева показали свое мастерство.