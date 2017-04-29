Кыргызстанцы не будут брать дополнительные справки при получении паспорта

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня посетил Государственный центр персонификации населения при ГП «Инфоком» и ознакомился с работой системы изготовления биометрических электронных паспортов.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, зампредседателя ГРС Дастан Догоев рассказал Алмазбеку Атамбаеву, что новая система предусматривает прием, оформление и изготовление паспорта полностью в электронном формате.

Процедура изготовления паспорта полностью автоматизирована и включает в себя лазерное гравирование, запись данных на чип в электронном формате и контроль качества, исключаются риски человеческого вмешательства, гарантируется информационная безопасность.

Предусмотрены 10 индивидуальных современных защитных элементов, а граждане будут избавлены от необходимости предоставления дополнительных справок и документов при подаче заявлений на получение паспорта.

Биометрические электронные паспорта станут одним из базовых условий для реализации инициированного президентом проекта «Таза Коом».