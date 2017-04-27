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Общество

Актеры театра из Кыргызстана примут участие в международном фестивале

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева выступит на Международном фестивале камерных и моноспектаклей Ludi. Об этом ИА «24.kg» сообщили в театре.

По их данным, кыргызские актеры покажут спектакль «Эсимде» («Я помню») по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Специально для участия в фестивалях сделана моноверсия спектакля.

Роль Толгонай исполнила народная артистка КР Гулайым Каниметова.

Международный театральный фестиваль камерных и моноспектаклей Ludi проводится в городе Орле с 2010 года. В 2017 году впервые на фестивале будут представлены Кыргызстан, Сербия, Болгария, США. Директор фестиваля – заслуженный деятель искусств России Александр Михайлов.

В 2017 году фестиваль пройдет 7—13 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50690/
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