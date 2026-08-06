Минприроды призывает оценивать реальное качество воздуха, а не отчеты

Итоги реализации проекта «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике» за первое полугодие 2026 года подвели в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По данным пресс-службы ведомства, на заседании проанализировали выполнение запланированных мероприятий и выявили недостатки по отдельным направлениям.

Заявлено, что эффективность проекта должна оцениваться не по отчетам, а по реальным изменениям качества атмосферного воздуха, которые смогут почувствовать жители страны.

По итогам обсуждения ответственным структурам поручено: