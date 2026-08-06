После перевода из российского вуза студентов отчислили в КР: вмешалась омбудсмен

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева вступилась за студентов, отчисленных в Кыргызстане после перевода из России. По данным пресс-службы института акыйкатчи, с такой проблемой к правозащитникам обратились более 30 человек.

По словам одной из заявительниц, ее сын в прошлом году перевелся из Сибирского федерального университета России на 2-й курс юридического факультета Кыргызского национального университета, сдавал сессии и вовремя оплачивал контракт. Но после проверки комиссией вуза его отчислили, сославшись на несоответствие переводных документов установленным требованиям.

С аналогичной проблемой обратились и 32 студента Кыргызского государственного технического университета, обучающиеся на 4-м, 5-м и 6-м курсах.

После перевода из Сибирского университета в КГТУ, они обучались на контрактной основе и в этом году должны были выпуститься.

«Мы — студенты выпускных курсов, но нас не допускают к защите дипломных работ и итоговой государственной аттестации. Оказывают психологическое давление и вынуждают написать заявления об отчислении по собственному желанию», — жалуются студенты.

Институт акыйкатчи направил запросы в Министерство науки, высшего образования и инноваций КР, Государственный комитет национальной безопасности.

В ответе Миннауки сообщило, что со стороны высших учебных заведений инициирована проверка документов, подтверждающих факт обучения студентов в Сибири. По итогам часть учащихся не числилась в информационной системе сибирского вуза и справки об обучении им не выдавали.

В ГКНБ отметили, что по делу студентов проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Кроме того, институт омбудсмена обратился к уполномоченному по правам человека в Красноярском крае с просьбой оказать содействие в проверке сведений об обучении студентов в Сибирском федеральном университете.

А также направил письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность решений высших образовательных учреждений и принять меры для защиты прав студентов.

Джамиля Джаманбаева призывает Миннауки усилить контроль за проверкой документов студентов при переводе из других стран и не допускать подобных ситуаций.