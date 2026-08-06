11:24
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

ФОМС призвал пациентов не переводить деньги на личные счета медиков

Застрахованным гражданам, поступающим в стационар по направлению врача на плановую госпитализацию и внесшим установленную сооплату, медицинские услуги должны предоставляться в полном объеме без внесения дополнительной оплаты. Об этом сообщает Фонд обязательного медицинского страхования.

По данным ведомства, в рамках плановой госпитализации пациенту предоставляются:

  • лечение в соответствии с медицинскими показаниями;
  • диагностические и лечебные процедуры;
  • оперативные вмешательства при наличии медицинских показаний;
  • анестезия (наркоз), если требуется при проведении операции;
  • лекарственные средства, включенные в Перечень жизненно важных лекарственных средств и необходимые в период лечения.

Если во время лечения пациенту предлагают внести дополнительную оплату, медицинская организация обязана предоставить разъяснение, а именно: за какие конкретно медицинские услуги требуется дополнительная оплата и входят ли данные услуги в Программу государственных гарантий.

Все официальные платежи должны производиться только через кассу медицинской организации с обязательной выдачей подтверждающего платежного документа (кассового чека или квитанции).

ФОМС обращает особое внимание: пациенты не должны переводить денежные средства на личные банковские счета или электронные кошельки сотрудников медицинских организаций.

«Если у вас возникли вопросы, сомнения относительно законности оплаты или вы считаете, что ваши права нарушены, в первую очередь обратитесь к заведующему отделением или администрации стационара. Также вы можете получить консультацию или сообщить о возникшей ситуации, позвонив на круглосуточную горячую линию ФОМС — 113», — добавили в фонде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384298/
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
Оплату персональных ассистентов привязали к прожиточному минимуму
Доходы ФОМС на 2027 год прогнозируются на уровне более 12 миллиардов сомов
ФОМС: Как получить медпомощь ребенку с иностранным паспортом в Кыргызстане
В больницах Чуйской области стартует пилот новой Программы госгарантий
С сентября сотрудникам ФОМС повысят надбавки и введут президентскую выплату
В пригородных маршрутах Бишкека начали принимать оплату за проезд по QR-кодам
Экстренная медпомощь в период летних отпусков оказывается бесплатно — ФОМС
Госпитализация ребенка в Кыргызстане — за что нужно платить, рассказали в ФОМС
Что делать, если в больнице требуют необоснованную оплату — ФОМС
Частным медцентрам в КР предложили оказывать стационарную помощь в рамках ПГГ
Популярные новости
Началась официальная передача Кыргызстану сел Чон-Гара и&nbsp;Таш-Добо Началась официальная передача Кыргызстану сел Чон-Гара и Таш-Добо
Пенсии пересчитают с&nbsp;1&nbsp;октября&nbsp;&mdash; названа новая минимальная сумма Пенсии пересчитают с 1 октября — названа новая минимальная сумма
Пенсионерам показали, сколько они реально получат после индексации Пенсионерам показали, сколько они реально получат после индексации
Ученые предложили постепенно сократить население Земли до&nbsp;4&nbsp;миллиардов человек Ученые предложили постепенно сократить население Земли до 4 миллиардов человек
Бизнес
5G&nbsp;без границ: Beeline запускает связь нового поколения в&nbsp;международном роуминге 5G без границ: Beeline запускает связь нового поколения в международном роуминге
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил автопополнение баланса с&nbsp;кешбэком за&nbsp;связь Мобильный оператор О! запустил автопополнение баланса с кешбэком за связь
Кино на&nbsp;пляже: на&nbsp;Иссык-Куле пройдут бесплатные кинопоказы от&nbsp;Beeline Кино на пляже: на Иссык-Куле пройдут бесплатные кинопоказы от Beeline
Подготовка к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: Simbank обновил категории кешбэка на&nbsp;август Подготовка к школе с выгодой: Simbank обновил категории кешбэка на август
6 августа, четверг
11:19
В Нарынском районе за нецелевое использование пастбищ наложены штрафы В Нарынском районе за нецелевое использование пастбищ н...
11:12
Коррупционный скандал в Киеве. Стефанишину подозревают в незаконном обогащении
11:06
Помощник госсекретаря США Пол Капур посетит Кыргызстан
11:01
Курс валют в банках Кыргызстана на 6 августа: евро еще подорожал
10:55
Узбекистан запустил свой первый космический спутник Samarkand-2028