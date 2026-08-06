ФОМС призвал пациентов не переводить деньги на личные счета медиков

Застрахованным гражданам, поступающим в стационар по направлению врача на плановую госпитализацию и внесшим установленную сооплату, медицинские услуги должны предоставляться в полном объеме без внесения дополнительной оплаты. Об этом сообщает Фонд обязательного медицинского страхования.

По данным ведомства, в рамках плановой госпитализации пациенту предоставляются:

лечение в соответствии с медицинскими показаниями;

диагностические и лечебные процедуры;

оперативные вмешательства при наличии медицинских показаний;

анестезия (наркоз), если требуется при проведении операции;

лекарственные средства, включенные в Перечень жизненно важных лекарственных средств и необходимые в период лечения.

Если во время лечения пациенту предлагают внести дополнительную оплату, медицинская организация обязана предоставить разъяснение, а именно: за какие конкретно медицинские услуги требуется дополнительная оплата и входят ли данные услуги в Программу государственных гарантий.

Все официальные платежи должны производиться только через кассу медицинской организации с обязательной выдачей подтверждающего платежного документа (кассового чека или квитанции).

ФОМС обращает особое внимание: пациенты не должны переводить денежные средства на личные банковские счета или электронные кошельки сотрудников медицинских организаций.

«Если у вас возникли вопросы, сомнения относительно законности оплаты или вы считаете, что ваши права нарушены, в первую очередь обратитесь к заведующему отделением или администрации стационара. Также вы можете получить консультацию или сообщить о возникшей ситуации, позвонив на круглосуточную горячую линию ФОМС — 113», — добавили в фонде.