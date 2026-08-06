ФОМС призвал пациентов не переводить деньги на личные счета медиков

Застрахованным гражданам, поступающим в стационар по направлению врача на плановую госпитализацию и внесшим установленную сооплату, медицинские услуги должны предоставляться в полном объеме без внесения дополнительной оплаты. Об этом сообщает Фонд обязательного медицинского страхования.
По данным ведомства, в рамках плановой госпитализации пациенту предоставляются:
- лечение в соответствии с медицинскими показаниями;
- диагностические и лечебные процедуры;
- оперативные вмешательства при наличии медицинских показаний;
- анестезия (наркоз), если требуется при проведении операции;
- лекарственные средства, включенные в Перечень жизненно важных лекарственных средств и необходимые в период лечения.
Если во время лечения пациенту предлагают внести дополнительную оплату, медицинская организация обязана предоставить разъяснение, а именно: за какие конкретно медицинские услуги требуется дополнительная оплата и входят ли данные услуги в Программу государственных гарантий.
Все официальные платежи должны производиться только через кассу медицинской организации с обязательной выдачей подтверждающего платежного документа (кассового чека или квитанции).
«Если у вас возникли вопросы, сомнения относительно законности оплаты или вы считаете, что ваши права нарушены, в первую очередь обратитесь к заведующему отделением или администрации стационара. Также вы можете получить консультацию или сообщить о возникшей ситуации, позвонив на круглосуточную горячую линию ФОМС — 113», — добавили в фонде.