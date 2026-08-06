Из-за Эль-Ниньо число страдающих от голода вырастет почти на 50 миллионов

Из-за усиливающегося климатического явления Эль‑Ниньо еще почти 50 миллионов человек в наиболее уязвимых регионах планеты в ближайшие месяцы могут столкнуться с острым голодом. Об этом предупредила Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП).

По ее данным, острая фаза голода означает неспособность людей удовлетворить базовые ежедневные потребности в пище.

По словам исполняющего обязанности главы ВПП Карла Скау, Эль‑Ниньо представляет масштабную угрозу безопасности миллионов людей, и чем раньше международное сообщество сможет подготовиться к климатическим ударам, тем выше шансы спасти жизни и сохранить источники дохода.

По оценкам ВПП, Эль‑Ниньо усилится в сентябре, из-за чего число людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия, увеличится с 225 до 274 миллионов долларов, то есть примерно на 22 процента.

Наиболее сильные последствия ожидаются в Центральной Америке и южной части Африки. Серьезные риски прогнозируются также для Восточной Африки, Южной и Юго‑Восточной Азии.

ВПП подчеркивает, что влияние Эль‑Ниньо крайне неоднородно: одни страны уже сталкиваются с недостатком осадков, наводнениями и аномальной жарой, другие ожидают ухудшения ситуации в период посевов и предстоящих сборов урожая. Южная Африка особенно уязвима из‑за зависимости миллионов людей от дождевой сельскохозяйственной системы.

Агентство напоминает, что Эль‑Ниньо 2015–2016 годов затронул продовольственную безопасность 60–100 миллионов человек. Прогнозы показывают, что цикл 2026–2027 годов может привести к кризису похожих масштабов.

Согласно прогнозам, Эль‑Ниньо достигнет пика между сентябрем и декабрем этого года, но его последствия будут ощущаться весь 2027 год из‑за влияния на будущие урожаи.

Опыт прошлых циклов Эль‑Ниньо показывает, что каждый доллар, вложенный в превентивные меры, позволяет избежать от трех до семи долларов будущих потерь и расходов на реагирование.