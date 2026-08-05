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Общество

В Таджикистане проводят рейды против нетрадиционной одежды

Власти и сотрудники милиции в городе Пенджикенте на западе Таджикистана провели рейды против ношения одежды, которая официально признана «не соответствующей национальным традициям».

Как сообщает радио «Озоди», 4 августа местным отделением Народно-демократической партии были опубликованы несколько фотографий, на которых представители властей беседуют с женщинами и девушками в мусульманских платках, закрывающих волосы, шею и плечи, а неподалеку от них находится сотрудник милиции.

«Власти назвали целью этой кампании «предотвращение проникновения чуждой культуры и сохранение национальной идентичности», но при этом не уточнили, скольких женщин и девушек она затронула», — пишет Озоди.

Некоторые из женщин, носящих хиджаб и уже прошедших через допросы представителей властей, отказались сообщить журналистам Озоди подробности этих бесед, опасаясь возможных проблем на работе или в личной жизни.

В июне 2024 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал поправки в закон «Об ответственности за обучение и воспитание ребенка» и Кодекс об административных правонарушениях, которые официально запрещают ввоз, продажу, пропаганду и ношение одежды, «чуждой национальной культуре». За несоблюдение этого запрета предусмотрены штрафные санкции.

В Таджикистане понятие «чуждой» одежды официально не имеет четкого определения в законах, но на практике власти запрещают женские хиджабы, сатры, черные чадоры и другую религиозную одежду.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384266/
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