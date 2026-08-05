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Общество

«Весь поплыл». Блогер показал состояние обновленного моста на улице Ауэзова

Спустя несколько месяцев после открытия моста на улице Ауэзова в Бишкеке на нем появились колеи, просадки асфальта и повреждения в районе деформационных швов. На состояние объекта обратил внимание блогер Алихан Гаппаров.

Во время прогулки по мосту он показал на видео деформированное дорожное покрытие и заявил, что объект начал разрушаться гораздо раньше, чем ожидалось.

«Хваленый мост. Сколько времени его делали, строили. Весь поплыл. Печально это, друзья мои, это не ха-ха, это печально», — отметил блогер.

Мост на улице Ауэзова после капитальной реконструкции торжественно открыли в ноябре 2025 года. Тогда мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что объект удалось построить благодаря китайским инвесторам, поскольку муниципалитет трижды объявлял тендер, однако желающих выполнить работы не нашлось.

«Три раза объявляли тендер. Никто не пришел. В конце концов пришли наши китайские инвесторы, построили этот мост за 144 миллиона сомов», — говорил тогда градоначальник.

Ранее начальник муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» Адлет Казакбаев заявлял, что колеи чаще всего образуются в жаркую погоду под воздействием тяжелого транспорта. При этом с конца мая по начало октября движение большегрузов в дневное время ограничено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384263/
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