Мост на улице Ауэзова в Бишкеке обновлен и открыт для движения

Сегодня мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и спикер БГК Бекжан Усеналиев открыли движение по обновленному мосту на улице Ауэзова. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, это событие стало долгожданным для жителей окрестных районов, которые ежедневно сталкивались с неудобствами из-за ограниченного проезда.

«На объекте выполнена полная реконструкция с расширением. Теперь общая ширина моста составляет 24 метра, длина — 70 метров (две объединенные секции). Для транспорта обустроены четыре полосы движения, а по обеим сторонам — удобные тротуары шириной по 3 метра. Уложены два слоя асфальта, установлены 12 новых уличных светильников. В 2026 году планируется провести бетонные работы внутри канала под мостом: будут укреплены низ, боковые части и берега», — говорится в сообщении.

Реконструкция стартовала в июле и завершена на 30 дней раньше срока, что особенно порадовало жителей, ежедневно пользующихся этим направлением.