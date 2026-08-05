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Общество

Максимальную учебную нагрузку школьных учителей назвали в Минпросвещения КР

В Министерстве просвещения КР озвучили учебную нагрузку учителей общеобразовательных школ.

По данным ведомства, учебная нагрузка на одну ставку заработной платы составляет:

  • в 1–4-х классах — 16 часов в неделю;
  • в 5—11(12)-х классах — 18 часов в неделю.

Максимальная учебная нагрузка учителя:

  • в 1–4-х классах — не более 24 часов в неделю;
  • в 5—11(12)-х классах — не более 27 часов в неделю.

В случае временного отсутствия учителя (по причине болезни, отпуска по беременности и родам либо отпуска по уходу за ребенком) его учебную нагрузку может временно выполнять другой учитель.

Оплата за временное замещение производится на срок не более четырех месяцев. По истечении указанного срока часы временного замещения подлежат повторной тарификации.

При этом общая учебная нагрузка учителя не должна превышать:

  • в 1–4-х классах — 32 часа в неделю;
  • в 5—11(12)-х классах — 36 часов в неделю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384251/
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