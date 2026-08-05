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Общество

6 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.30 — 6-й микрорайон, дом 34, улица Ибрагимова, дома 146, 146а, вдоль реки Ала-Арчи в районе госрезиденции;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова), улица Термечикова, дом 6, жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо, 2), улица Патриса Лумумбы, дом 97, села Кок-Жар (улица Матыева), Карла Маркса (улицы Гагарина, Пушкина), Чон-Таш (улицы Токтогула, Чокморова, Достук), Заречное (улицы Сокулукская, Садовая, Набережная), Кой-Таш (улицы Сегизбаева, Проектируемая, Аблесова, Кой-Ташская);
  • 9.00-19.00 — отрезок улиц Космической, Садырбаева, Серафимовича;
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Алтын-Бешик, Жаз, Коммунаров, Кара-Балтинская, Козу-Баглан, Укок, Жийде, Азаттык, Ай-Кол, дом 1Д);
  • 9.00-18.30 — жилмассив «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Азаттык, Ак-Жолтой, Насыйкат, Мидина, Долон, Мыскал, Республиканская, дом 179).
2
Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Пограничная, Тоголока Молдо, Карла Маркса, Тельмана);
  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Кара-Балтинская, Бакыт, Темирязева, Кара-Балтинская, Береговая, Островского), село Ново-Николаевка (улицы Энгельса, Пушкина, Западная, Московская, Октябрьская, Свердлова, Кирова, Новосельская, Строительная, Комсомольская);
  • 10.00-14.00 — cело Суусамыр.

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — ущелье Жель-Арык (кошары), село Кызыл Суу (улица Оторбаева);
  • 8.00-18.00 — село Тегирменти.

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Ново-Покровка (улицы Ленина, Строительная, Мичурина, Заречная, Кирпичная, Садовая, Чкалова).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Садовое (школа имени Бажана);
  • 9.00-18.00 — села Беловодское (ветлечебница), Ак-Суу (улицы Кирпичный, Заводская, Кутузова, Новая, Подгорная, Попова, Куйбышева, Мичурина, Гоголя), Крупское (улицы Крупской, Юбилейная, Труда, Фрунзе, Набережная).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кум-Арык (школа), Первомайское (улица Труда).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Веселая, Западная, Раздольная), Сокулук (улица Достук), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова), Маловодное (улицы Украинская, Разная, Южная, переулок Южный), Новопавловка (улицы Мира, Токтогула).

Иссык-Атинкий РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кен-Булун (улицы Пушкина, Комсомольская), Ивановка (улицы Проектируемая, Чингиза Айтматова).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Веселая, Киргизская, Саадаева).
3
Нарынская область
  • 9.00-18.00 — села Кара-Бук, Карга-Джайлоо;
  • 9.00-17.00 — город Нарын (от хлебозавода на запад до улицы Ак-Кия (со стороны реки Нарын).
  • 9.30-19.30 — село Арал;
  • 9.00-20.00 — село Карла Маркса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384249/
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