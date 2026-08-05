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Общество
Сюжет: Полезные советы

Выжить в офисе: ученые рассказали о смертельной опасности сидячей работы

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета провели исследование о влиянии гиподинамии на организм и установили, что офисные сотрудники проводят в неподвижном положении до 80 процентов рабочего времени.

За 10 лет работы в офисе суммарный объем неподвижного сидения превышает 16 тысяч часов, что эквивалентно почти двум годам непрерывного пребывания в кресле.

Shutterstock
Фото Shutterstock. Постоянное сидение в кресле может привести к целому набору заболеваний
По словам профессора кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нины Вишневской, гиподинамия снижает выработку нейротрофического фактора белка, что ухудшает память, снижает концентрацию внимания и провоцирует развитие депрессивных состояний.

Хроническая венозная недостаточность на фоне сидячей работы затрагивает от 35 до 60 процентов трудоспособного населения, при этом давление в сосудах ног в первый час сидения может превышать норму в 34 раза.

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Специалисты университета отметили и другие системные угрозы для здоровья, пишет издание «Газета.ru».

Остеохондроз диагностируют у 90 процентов взрослых людей, а его осложнение — радикулит — способно привести к атрофии мышц и инвалидности.

Работа за клавиатурой и компьютерной мышью вызывает туннельный синдром запястного канала, который у женщин встречается в 35 раз чаще, чем у мужчин.

Кроме того, недостаток нагрузки на костную ткань ускоряет развитие остеопороза, при котором перелом шейки бедра в 20 процентах случаев приводит к летальному исходу в течение года.

  • Для минимизации рисков ученые рекомендуют делать разминку каждые 45 минут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384248/
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