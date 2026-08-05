Выжить в офисе: ученые рассказали о смертельной опасности сидячей работы

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета провели исследование о влиянии гиподинамии на организм и установили, что офисные сотрудники проводят в неподвижном положении до 80 процентов рабочего времени.
За 10 лет работы в офисе суммарный объем неподвижного сидения превышает 16 тысяч часов, что эквивалентно почти двум годам непрерывного пребывания в кресле.
Хроническая венозная недостаточность на фоне сидячей работы затрагивает от 35 до 60 процентов трудоспособного населения, при этом давление в сосудах ног в первый час сидения может превышать норму в 3–4 раза.
Специалисты университета отметили и другие системные угрозы для здоровья, пишет издание «Газета.ru».
Остеохондроз диагностируют у 90 процентов взрослых людей, а его осложнение — радикулит — способно привести к атрофии мышц и инвалидности.
Работа за клавиатурой и компьютерной мышью вызывает туннельный синдром запястного канала, который у женщин встречается в 3–5 раз чаще, чем у мужчин.
Кроме того, недостаток нагрузки на костную ткань ускоряет развитие остеопороза, при котором перелом шейки бедра в 20 процентах случаев приводит к летальному исходу в течение года.
- Для минимизации рисков ученые рекомендуют делать разминку каждые 45 минут.