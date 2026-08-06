Лишиться бизнеса за 10 дней: мэрия сносит павильоны в Бишкеке ради сквера

Владельцы павильонов на пересечении улиц Аалы Токомбаева и Нуркамал Жетикашкаевой просят мэрию Бишкека пересмотреть решение о демонтаже торговых точек. По их словам, большинство из них работают здесь десятилетиями, исправно оплачивают аренду и налоги, а полтора месяца назад обращались в муниципалитет с вопросом, планируется ли реконструкция территории. Тогда, говорят предприниматели, им ответили, что в этом году никаких работ не планируют.

Фото Марины Шапошниковой. Люди вложили деньги в ремонт и взяли кредиты

Люди поверили, вложили деньги в ремонт, утеплили павильоны, обновили фасады. Теперь же получили уведомления, по которым должны убрать торговые точки в течение десяти дней. Теперь на их месте планируют создать зеленую территорию, хотя она там и есть.

«Нам сказали — работайте спокойно» Владелица цветочного павильона Марина Шапошникова рассказывает, что летом предприниматели специально решили уточнить свои перспективы. Они не хотели вкладывать деньги в ремонт, если участок планируют благоустраивать.

По ее словам, на встрече с первым вице-мэром Кубанычбеком Иманалиевым он сообщил, что в этом году реконструкция не предусмотрена. Владельцы павильонов сделали ремонт, утеплили помещения и подготовились к осенне-зимнему сезону.

Но спустя полтора месяца во время объезда района мэр поручил демонтировать торговые точки и создать на их месте сквер.

«Если бы сразу предупредили, никто бы не стал вкладывать деньги», — говорит Марина.

Более 30 лет на одном месте На небольшом участке работают более 15 торговых точек. Здесь продают цветы, овощи и фрукты, продукты, работают небольшие кафе, точки быстрого питания.

Фото Марины Шапошниковой. Люди вложили деньги в ремонт и взяли кредиты

Некоторые предприниматели работают здесь около 30 лет. Сама Марина занимается цветочным бизнесом на этом месте около 20 лет. По словам владельцев, большинство павильонов несколько лет назад полностью обновили. Их привели к единому современному виду по требованиям мэрии. Предприниматели утверждают, что задолженностей по платежам у них нет, а прилегающую территорию они постоянно убирают сами.

Люди узнали о расторжении договоров после заседания комиссии По словам предпринимателей, о том, что договоры аренды расторгли в одностороннем порядке, многие узнали случайно. Марина рассказывает, что знакомые сообщили ей о заседании комиссии, после чего она нашла видеозапись и увидела, что вопрос уже решили. Предприниматели подали заявление с просьбой пересмотреть вердикт.

Она рассказывает, что в действующих договорах говорится о возможности демонтажа при строительстве дорог, капитальном ремонте или реализации крупных инфраструктурных проектов. О благоустройстве и создании сквера, по их словам, там ничего не сказано.

Предприниматели просят хотя бы отсрочку После получения уведомлений около 25 человек пришли в мэрию. Они рассчитывали встретиться с первым вице-мэром Кубанычбеком Иманалиевым, но он к ним так и не вышел. В муниципалитете сообщили, что чиновник на выезде.

Предприниматели не требуют оставить павильоны навсегда. Главная просьба — дать время распродать товар и найти новое место для торговли. Предписание им прислали 3 августа с требованием освободить территорию в течении 10 дней.

Фото 24.kg. Люди просят вице-мэра отложить снос хотя бы на несколько месяцев

За год, объясняют предприниматели, можно распродать товар, найти другое место, перевезти оборудование и хотя бы частично вернуть вложенные деньги.

«Нас просто поставили перед фактом. За десять дней невозможно перенести бизнес, особенно, если речь о продуктах и цветах», — говорят владельцы торговых точек.

Жители микрорайона тоже против сноса Предприниматели утверждают, что их поддерживают жители 12-го микрорайона. По их словам, удалось собрать 46 подписей людей, которые просят сохранить павильоны. Люди объясняют это удобством: после работы здесь можно купить продукты, овощи, цветы, зайти за горячей едой или в аптеку, не тратя время на поездку на рынок.

«Мы здесь работаем для людей. Нас многие знают долгие годы. Когда появились уведомления, жители начали спрашивать, почему нас убирают?» — рассказывают предприниматели.

Что ответил вице-мэр Рамиз Алиев Позже к предпринимателям вышел заместитель мэра Рамиз Алиев. Разговор получился долгим и эмоциональным. Первым делом чиновник заявил, что город не намерен отказываться от демонтажа, потому что павильоны расположены на зеленой зоне.

По его словам, Бишкек за последние годы потерял значительную часть озелененных территорий, поэтому сейчас мэрия возвращает их городу.

«Мы не собираемся строить здесь торговый центр или отдавать землю кому-то под застройку. Мы хотим сделать сквер для всех жителей», — сказал Рамиз Алиев.

Он подчеркнул, что большинство предпринимателей получили разрешения на размещение павильонов как временных объектов — сроком на один или три года. По мнению мэрии, то, что многие стоят здесь десятилетиями, не означает, что они могут оставаться там бессрочно.

Фото 24.kg. Рамиз Алиев обещает предпринимателям работу в мэрии с зарплатой до 60 тысяч сомов

Во время встречи Рамиз Алиев несколько раз повторил, что закон должен быть одинаковым для всех и муниципалитет намерен освобождать зеленые зоны независимо от того, сколько лет работает тот или иной бизнес.

Чиновник заверил, что людей не собираются оставлять без средств к существованию. Мэрия готова рассматривать ситуацию каждого предпринимателя отдельно. Тем, у кого есть кредиты, предложили предоставить информацию о суммах и условиях займов. По словам Рамиза Алиева, муниципалитет готов искать варианты помощи и рассматривать возможность предоставления других мест для торговли.

Кроме того, он заявил, что сегодня в подразделениях мэрии открыто более тысячи вакансий. По его словам, предпринимателям готовы предложить работу с зарплатой до 60 тысяч сомов. Но эти слова вызвали недовольство собравшихся.

Люди отвечали, что большинство из них многие годы развивали собственный бизнес, содержат семьи, выплачивают кредиты и не готовы просто отказаться от дела всей жизни. Тем более, что 60 тысяч сомов в наше время не такие большие деньги, особенно для тех, у кого есть дети.

Вице-мэр также предложил рассмотреть варианты торговли на остановках, для этого их оборудовали специальными помещениями.

«Мы не против благоустройства» Несмотря на эмоциональную встречу, предприниматели говорят, что не выступают против благоустройства города. По их словам, они понимают необходимость создавать новые зеленые зоны и готовы участвовать в озеленении территории.

«Но нам кажется несправедливым, когда людей, которые честно работают десятилетиями, ставят перед выбором: за десять дней закрыть бизнес и потерять все», — говорят владельцы павильонов.

Предприниматели надеются, что мэрия все же пересмотрит сроки демонтажа и даст возможность спокойно переехать без потери единственного источника дохода. По их мнению, развитие города не должно происходить за счет людей, которые годами работали открыто, с договорами и разрешениями, выданными теми же городскими чиновниками.