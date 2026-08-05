Увеличить долю породного скота намерены в КР за счет искусственного осеменения

Проект постановления кабинета министров КР «Об утверждении положения о порядке организации пунктов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных» вынесен на общественное обсуждение.

По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, документ устанавливает правовые и организационные основы деятельности пунктов искусственного осеменения животных.

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«В условиях современного животноводства получение приплода естественным путем не всегда гарантировано даже при наличии в стаде хорошего быка-производителя. Кроме того, при осеменении быком могут передаваться инфекционные заболевания. Проведение искусственного осеменения исключает этот фактор, обеспечивает точные сроки родов и качественные характеристики получаемого потомства», — отмечают в ведомстве.

Используя искусственное осеменение, можно произвести замену беспородного скота породистыми животными в 7-8 раз быстрее, чем при естественном осеменении.

Кроме того, при искусственном осеменении товарные характеристики сельскохозяйственных животных (выход мяса, средние удои и другие показатели) увеличиваются на 25-35 процентов.

В настоящее время в Кыргызстане имеется 1,86 миллиона голов крупного рогатого скота, из них маточное поголовье составляет — 934,9 тысячи.

В 2025 году искусственно осеменено 78,7 тысячи голов маточного поголовья, что составило всего — 9,3 процента из общего маточного поголовья.

«Показатели свидетельствуют о низком уровне охвата искусственным осеменением разводимого крупного рогатого скота. Это, несомненно, отражается на благосостоянии фермеров и замедляет темпы роста обеспечения потребителей основными видами продуктов животного происхождения. При переходе к полномасштабному проведению искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота ожидается увеличение доли племенных животных в общем объеме поголовья животных до 5 процентов, а увеличение количества породных животных в общем объеме поголовья животных до 50 процентов», — рассчитывают в Минводсельпроме.