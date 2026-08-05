Ученые предложили постепенно сократить население Земли до 4 миллиардов человек

Численность населения Земли следует постепенно снизить примерно с нынешних 8,3 миллиарда до 4 миллиардов человек к 2200 году. Такой сценарий предложила международная группа исследователей в статье, опубликованной в научном журнале Sustainable Development.

Авторы работы считают, что уменьшение населения почти вдвое позволило бы снизить нагрузку на природные ресурсы, сократить выбросы парниковых газов и загрязнение окружающей среды, замедлить потерю биоразнообразия и уменьшить конкуренцию за воду, землю и продовольствие.

При этом исследователи не предлагают принудительно сокращать население. Речь идет о добровольном и постепенном снижении рождаемости в течение почти двух столетий — прежде всего за счет доступного планирования семьи, образования девочек, расширения прав женщин, снижения бедности и улучшения медицинских услуг.

По мнению авторов, когда женщины могут самостоятельно решать, сколько детей иметь, а семьи получают доступ к образованию и репродуктивной медицине, рождаемость обычно снижается до уровня простого воспроизводства населения или ниже. В статье приводятся примеры Ирана, Южной Кореи и Коста-Рики, где показатели рождаемости значительно уменьшились на фоне социальных преобразований и развития добровольного планирования семьи.

Исследователи также обращают внимание на неравномерное потребление ресурсов. По их данным, жители богатых стран в среднем используют примерно в 13 раз больше энергии на человека, чем жители государств с низкими доходами.

Поэтому одного сокращения населения недостаточно: одновременно необходимо уменьшать чрезмерное потребление и экологическую нагрузку на душу населения.

Авторы утверждают, что постепенное сокращение населения необязательно приведет к экономическому упадку. Они указывают, что в некоторых странах с уменьшающейся численностью жителей продолжали расти реальная зарплата, занятость и ВВП на душу населения. Однако старение общества может увеличить нагрузку на пенсионные системы, здравоохранение и рынок труда.

В качестве одного из положительных примеров исследователи называют индийский штат Керала. Снижение рождаемости там связывают с ростом образования, расширением возможностей для женщин, более поздними браками и доступом к добровольному планированию семьи.

При этом предложенная цифра в 4 миллиарда человек не является общепризнанным научным нормативом или официальной целью ООН. Это сценарий и позиция авторов конкретной статьи о том, какой размер населения они считают более устойчивым при одновременном сокращении чрезмерного потребления.