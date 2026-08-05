Конкурс директоров школ в КР: с тестом справились 77,8 процента кандидатов

В Министерстве просвещения озвучили итоги первого этапа квалификационного тестирования по отбору кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей государственных и муниципальных школ и детсадов.
По данным ведомства, к участию в тестировании с 25 по 31 июля допустили 1 тысячу 730 кандидатов, документы которых успешно прошли экспертизу и соответствовали установленным квалификационным требованиям.
В тестировании приняли участие 1 тысяча 416 кандидатов, из которых 1 тысяча 102 преодолели установленный порог в 60 процентов.
Показатели успешного прохождения теста по типам образовательных организаций составили:
- общеобразовательные школы — 85 процентов;
- детские сады — 64 процента;
- профлицеи — 85 процентов;
- организации дополнительного образования детей — 87 процентов.
Тестирование проводилось в Бишкеке и Оше. Для кандидатов, которые не смогли принять участие в тестировании в установленный день по уважительным причинам, 31 июля организовали резервное тестирование.
Конкурс направлен на формирование единого кадрового резерва для детсадов, школ и профлицеев.