Конкурс директоров школ в КР: с тестом справились 77,8 процента кандидатов

В Министерстве просвещения озвучили итоги первого этапа квалификационного тестирования по отбору кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей государственных и муниципальных школ и детсадов.

По данным ведомства, к участию в тестировании с 25 по 31 июля допустили 1 тысячу 730 кандидатов, документы которых успешно прошли экспертизу и соответствовали установленным квалификационным требованиям.

В тестировании приняли участие 1 тысяча 416 кандидатов, из которых 1 тысяча 102 преодолели установленный порог в 60 процентов.

Таким образом, первый этап успешно прошли 77,8 процента участников.

Показатели успешного прохождения теста по типам образовательных организаций составили:

общеобразовательные школы — 85 процентов;

детские сады — 64 процента;

профлицеи — 85 процентов;

организации дополнительного образования детей — 87 процентов.

Тестирование проводилось в Бишкеке и Оше. Для кандидатов, которые не смогли принять участие в тестировании в установленный день по уважительным причинам, 31 июля организовали резервное тестирование.

Конкурс направлен на формирование единого кадрового резерва для детсадов, школ и профлицеев.