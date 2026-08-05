Обновить систему допризывной подготовки молодежи намерены в Кыргызстане

Проект постановления кабинета министров «Об утверждении концепции развития системы допризывной подготовки молодежи в Кыргызской Республике до 2030 года и плана ее реализации» вынесен на общественное обсуждение.
По данным Минобороны, целью документа является адаптация существующей системы допризывной подготовки молодежи (ДПМ) к современным условиям, улучшение качества подготовки призывного и мобилизационного ресурса КР, а также повышение кадрового потенциала Вооруженных сил КР в интересах обеспечения обороноспособности республики.
Концепция предусматривает:
- воспитание военно-патриотических чувств и морально-психологических качеств у допризывной молодежи;
- совершенствование учебно-методической базы по ДПМ;
- оснащение материально-техническим имуществом учебных кабинетов ДПМ;
- повышение квалификации преподавателей;
- улучшение здоровья молодежи допризывного возраста;
- развитие военно-прикладных видов спорта;
- внедрение современных методов преподавания в условиях цифровизации и другое.
На первом этапе (2026 год) реализации концепции планируется разработать современный учебник ДПМ (на кыргызском и русском языках) с учетом предметного стандарта, а также эскизы наглядных пособий для учебных кабинетов и обеспечить ими пилотные школы.
На втором этапе (2027-2028 годы) учебниками и пособиями обеспечат школы, не вошедшие в проект. Также в это время намерены проработать вопросы открытия кабинетов ДПМ в тех школах, где их нет, а также переоборудования подвальных помещений школ под учебные тиры для проведения практических занятий по стрельбе из пневматической винтовки.
На третьем этапе (2029-2030 годы) начнут подготовку специалистов ДПМ в Военном институте ВС КР.