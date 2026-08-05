В Бишкеке установили мужчину, показавшего предмет, похожий на автомат

Сотрудники Управления патрульной службы милиции Бишкека установили личность мужчины, который на опубликованном в социальных сетях видео демонстративно достал из багажника автомобиля предмет, внешне похожий на автомат Калашникова.

Как сообщили в пресс-службе УПСМ, после выявления видеозаписи весь личный состав был ориентирован на установление местонахождения автомобиля и личности гражданина, запечатленного на кадрах.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий мужчина был установлен и доставлен в УВД Свердловского района Бишкека для дальнейшего разбирательства и принятия предусмотренных законом мер.

В УПСМ призвали граждан соблюдать требования законодательства и Правила дорожного движения, подчеркнув, что сотрудники милиции круглосуточно обеспечивают общественный порядок и безопасность, а любые противоправные действия получат соответствующую правовую оценку.