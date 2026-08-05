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Общество

До 70 процентов молодежи призывного возраста в КР негодны к военной службе

Ежегодно до 70 процентов молодежи призывного возраста в Кыргызстане негодны к военной службе. Об этом говорится в проекте концепции развития системы допризывной подготовки молодежи до 2030 года, вынесенной на общественное обсуждение.

По словам разработчиков, это свидетельствует о снижении общего уровня физического здоровья нации.

Кроме того, отмечаются участившиеся суицидальные случаи как в Вооруженных силах, так и в других воинских формированиях государственных органов, в которых законом предусмотрена военная служба.

«Существующая в республике система военно-патриотического воспитания граждан не в полной мере обеспечивает стоящие перед страной задачи по формированию у молодежи отношения к защите Отечества как к священному гражданскому долгу и формированию положительной мотивации к военной службе. Несмотря на достаточную правовую основу, до настоящего времени не сложилась единая система военно-патриотического воспитания граждан и подготовки молодежи к службе в ВС КР», — говорится в документе.

Также уточняется, что почти в половине государственных школ нет учебных кабинетов ДПМ.

Более 80 процентов учебных кабинетов ДПМ не оснащены необходимой технической и учебно-материальной базой для полноценных занятий.

Практически во всех общеобразовательных школах отсутствуют основные средства обучения, в том числе компьютеры, принтеры, интерактивные доски, учебное оружие, учебные гранаты, компасы, пневматические винтовки, противогазы, общевойсковые защитные комплекты, плащ-палатки, аптечки, носилки, медицинские сумки, учебники по ДПМ, учебные плакаты и иное имущество.

Большинство школ также не оборудованы учебными тирами, необходимыми для практических учебных стрельб учащихся из пневматической винтовки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384210/
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