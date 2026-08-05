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Общество

В части Бишкека приостановили подачу газа с 5 по 7 августа

Газовая служба «Бишкекгаз» уведомляет, что в связи с работами на подземном газопроводе среднего давления с 5 по 7 августа приостановлена подача голубого топлива в районе, ограниченном улицами:

Лермонтова, железной дорогой, Ленина, Калинина, проспектом Жибек Жолу, БЧК, «Городком Энергетиков», микрорайоном «Аламедин-1», «Городком Строителей», микрорайоном «Учкун», жилмассивом «Учкун», АГНКС, «Бишкек Сут».

«Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384179/
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