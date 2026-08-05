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Общество

Таиланд ускорит депортацию иностранцев, нарушающих местные нормы поведения

В Таиланде готовят изменения в иммиграционные правила, которые позволят ускоренно депортировать некоторые категории иностранных граждан. В их числе — иностранцы, демонстрирующие неуважение к общественным нормам поведения, культуре и культурно-историческим объектам страны. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

По словам вице-премьера Таиланда по юридическим вопросам Пакон Нинпрапхан, решение о внесении изменений кабинет министров принял 17 июля 2026 года по инициативе премьер-министра Анутхина Чанвиракуна.

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Сообщается, что в первую очередь ускоренную депортацию будут применять к иностранцам, которые незаконно въехали в Таиланд или остались в стране после окончания срока действия визы или разрешения на пребывание.

В отдельную категорию вошли иностранцы, задержанные за незаконную трудовую деятельность или ведение бизнеса без разрешений.

Кроме того, новые правила распространят на иностранцев, которые своими действиями демонстрируют неуважение к принятым в Таиланде общественным нормам поведения, культуре и культурно-историческим объектам страны.

Изменения коснутся и иностранцев, совершивших уголовные преступления. Как и прежде, депортация в таких случаях будет возможна после отбытия наказания по приговору тайского суда. Однако после освобождения из тюрьмы депортация должна состояться не позднее 30 дней.

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Согласно предлагаемым изменениям, правительство Таиланда сможет оплачивать билеты депортируемым за счет государственных средств. Власти считают, что длительное содержание иностранца зачастую обходится дороже, чем авиабилет на родину.

Напомним, в Кыргызстане также усиливают контроль за соблюдением иностранными гражданами законодательства и правил пребывания в стране. Президент Садыр Жапаров поручил усилить работу в этом направлении.

По его словам, только за последние месяцы из КР выдворили более трех тысяч иностранных граждан. 

Кроме того, несколько граждан Китая депортировали из страны за неоднократные нарушения общественного порядка в Бишкеке. При этом милиция не уточнила количество выдворенных и обстоятельства совершенных ими правонарушений. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384174/
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