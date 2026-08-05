Археолог призвал создать музей на месте водной трассы «Формулы-1» на Иссык-Куле

Археолог Дмитрий Лужанский предложил создать музейный комплекс на участке Иссык-Куля, где проходили международные водные гонки «Формулы-1». По его словам, под водой в этом районе находятся руины древнего археологического объекта, который исследователи связывают с эпохой Амира Тимура.

Археолог подчеркнул, что не обвиняет организаторов гонок в нанесении ущерба памятнику. Он просит не застраивать известные границы объекта, чтобы специалисты могли продолжить исследования.

Дмитрий Лужанский утверждает, что от берега почти на километр тянется отмель, где еще в советское время обнаружили остатки крупного укрепления. Существует гипотеза, что здесь мог находиться дворец Амира Тимура, однако она пока не доказана.

«Мне хотелось бы, чтобы там появился музей. На полуострове уже создана хорошая туристическая инфраструктура, а сам объект мог бы стать визитной карточкой Кыргызстана», — отметил Дмитрий Лужанский.

Инициативу поддержал бывший президент Национальной академии наук Канат Абдрахматов. По его словам, гипотеза о возможном дворце Амира Тимура действительно существует.

Абдрахматов считает, что в случае подтверждения версии археологическая ценность участка и туристическая привлекательность Иссык-Куля значительно возрастут.

Музейный комплекс можно было бы включить в общий туристический маршрут по памятникам исламской цивилизации Центральной Азии.

При этом бывший президент НАН подчеркнул, что сначала необходимо провести полноценные исследования и установить, является ли объект дворцом Амира Тимура или одним из древних поселений.

Напомним, что 2 августа На Иссык-Куле завершился чемпионат мира по водной «Формуле-1». В соревнованиях Гран-при приняли участие сильнейшие пилоты мира, которым предстояло преодолеть 40 кругов по двухкилометровой трассе.