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Общество

Археолог призвал создать музей на месте водной трассы «Формулы-1» на Иссык-Куле

Археолог Дмитрий Лужанский предложил создать музейный комплекс на участке Иссык-Куля, где проходили международные водные гонки «Формулы-1». По его словам, под водой в этом районе находятся руины древнего археологического объекта, который исследователи связывают с эпохой Амира Тимура.

Дмитрий Лужанский утверждает, что от берега почти на километр тянется отмель, где еще в советское время обнаружили остатки крупного укрепления. Существует гипотеза, что здесь мог находиться дворец Амира Тимура, однако она пока не доказана.

Археолог подчеркнул, что не обвиняет организаторов гонок в нанесении ущерба памятнику. Он просит не застраивать известные границы объекта, чтобы специалисты могли продолжить исследования.

«Мне хотелось бы, чтобы там появился музей. На полуострове уже создана хорошая туристическая инфраструктура, а сам объект мог бы стать визитной карточкой Кыргызстана», — отметил Дмитрий Лужанский.

Инициативу поддержал бывший президент Национальной академии наук Канат Абдрахматов. По его словам, гипотеза о возможном дворце Амира Тимура действительно существует.

Абдрахматов считает, что в случае подтверждения версии археологическая ценность участка и туристическая привлекательность Иссык-Куля значительно возрастут.

Музейный комплекс можно было бы включить в общий туристический маршрут по памятникам исламской цивилизации Центральной Азии.

При этом бывший президент НАН подчеркнул, что сначала необходимо провести полноценные исследования и установить, является ли объект дворцом Амира Тимура или одним из древних поселений.

Напомним, что 2 августа На Иссык-Куле завершился чемпионат мира по водной «Формуле-1». В соревнованиях Гран-при приняли участие сильнейшие пилоты мира, которым предстояло преодолеть 40 кругов по двухкилометровой трассе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384171/
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