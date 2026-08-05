Археолог призвал создать музей на месте водной трассы «Формулы-1» на Иссык-Куле

Археолог Дмитрий Лужанский предложил создать музейный комплекс на участке Иссык-Куля, где проходили международные водные гонки «Формулы-1». По его словам, под водой в этом районе находятся руины древнего археологического объекта, который исследователи связывают с эпохой Амира Тимура.
Археолог подчеркнул, что не обвиняет организаторов гонок в нанесении ущерба памятнику. Он просит не застраивать известные границы объекта, чтобы специалисты могли продолжить исследования.
«Мне хотелось бы, чтобы там появился музей. На полуострове уже создана хорошая туристическая инфраструктура, а сам объект мог бы стать визитной карточкой Кыргызстана», — отметил Дмитрий Лужанский.
Инициативу поддержал бывший президент Национальной академии наук Канат Абдрахматов. По его словам, гипотеза о возможном дворце Амира Тимура действительно существует.
Абдрахматов считает, что в случае подтверждения версии археологическая ценность участка и туристическая привлекательность Иссык-Куля значительно возрастут.
Музейный комплекс можно было бы включить в общий туристический маршрут по памятникам исламской цивилизации Центральной Азии.
При этом бывший президент НАН подчеркнул, что сначала необходимо провести полноценные исследования и установить, является ли объект дворцом Амира Тимура или одним из древних поселений.
Напомним, что 2 августа На Иссык-Куле завершился чемпионат мира по водной «Формуле-1». В соревнованиях Гран-при приняли участие сильнейшие пилоты мира, которым предстояло преодолеть 40 кругов по двухкилометровой трассе.