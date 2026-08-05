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Общество

Трудовые инспекторы взыскали в пользу работников более 4 миллионов сомов

В Кыргызстане за первое полугодие 2026-го трудовые инспекторы взыскали в пользу работников 4 миллиона 408 тысяч 972 сома невыплаченной заработной платы. Об этом сообщили в Минтруда.

За аналогичный период прошлого года сумма составляла 7 миллионов 199 тысяч 869 сомов. Показатель сократился на 2 миллиона 790 тысяч 896 сомов, или на 38,8 процента.

Также уменьшился объем компенсаций, выплаченных в счет возмещения вреда, причиненного трудовым увечьем.

За шесть месяцев этого года работникам выплатили 11 миллионов 380 тысяч 435 сомов компенсаций.
Годом ранее эта сумма достигала 58 миллионов 826 тысяч 346 сомов. Снижение составило 80,7 процента.

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Напомним, что сумма общей задолженности по выплате заработной платы в КР на 1 июня 2026 года достигла 91,9 миллиона сомов. По сравнению с аналогичной датой 2025-го этот показатель увеличился на 18,2 процента, говорится в отчете Национального статистического комитета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384163/
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