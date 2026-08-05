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Общество

В 2027 году Казахстан проведет полную реконструкцию автодорожных КПП

В 2027 году в Казахстане пройдут полную реконструкцию автодорожные контрольно-пропускные пункты (КПП). Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая на телемосте, посвященном началу строительства ряда стратегических автодорог.

В своем выступлении он подчеркнул, что РК служит главным мостом, соединяющим Европу и Азию. Основная часть сухопутных грузоперевозок между Востоком и Западом проходит через Казахстан.

«За последние пять лет объем автомобильных грузоперевозок увеличился вдвое. В прошлом году доход от этого вида услуг достиг 1,5 триллиона тенге. Как известно, через РК проходит восемь международных коридоров. По этим трассам ежедневно передвигается порядка 35 тысяч автомобилей. В прошлом году построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог, 6 тысяч из них введены в эксплуатацию. В 2027-м пройдут полную реконструкцию автодорожные КПП. Подобная масштабная работа будет проведена впервые за годы независимости страны», — заметил глава государства.

Отметим, что на кыргызско-казахской государственной границе действуют восемь международных пунктов пропуска, из них семь — автомобильные и один железнодорожный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384160/
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