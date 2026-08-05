Мусорный пакет на миллион: в Италии женщина выкинула выигрышный лотерейный билет

Жительница Битонто на юге Италии сорвала джекпот в миллион евро, но едва не потеряла его из-за досадного недоразумения.

Получив в пункте продажи билетов автоматическое сообщение «не подлежит выплате», женщина решила, что ее билет недействителен, и выбросила его.

Уже дома она вместе с членами семьи еще раз сверила комбинацию цифр и осознала, что с билетом все было нормально, просто сумма выигрыша была слишком велика для выдачи на месте.

На помощь женщине пришла местная служба по вывозу отходов. Ее сотрудники восстановили маршрут выброшенного мусора и организовали поисковую операцию. Коммунальщики сортировали мусор вручную. На рассвете один из работников обнаружил заветный билет в разорванном мусорном пакете среди множества поврежденных квитанций.

Все расходы на поисковую операцию женщина заранее согласилась взять на себя.