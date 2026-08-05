11:01
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Мусорный пакет на миллион: в Италии женщина выкинула выигрышный лотерейный билет

Жительница Битонто на юге Италии сорвала джекпот в миллион евро, но едва не потеряла его из-за досадного недоразумения.

Получив в пункте продажи билетов автоматическое сообщение «не подлежит выплате», женщина решила, что ее билет недействителен, и выбросила его.

Уже дома она вместе с членами семьи еще раз сверила комбинацию цифр и осознала, что с билетом все было нормально, просто сумма выигрыша была слишком велика для выдачи на месте.

На помощь женщине пришла местная служба по вывозу отходов. Ее сотрудники восстановили маршрут выброшенного мусора и организовали поисковую операцию. Коммунальщики сортировали мусор вручную. На рассвете один из работников обнаружил заветный билет в разорванном мусорном пакете среди множества поврежденных квитанций.

Все расходы на поисковую операцию женщина заранее согласилась взять на себя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384152/
просмотров: 660
Версия для печати
Материалы по теме
Тюрьма за фальшивку: итальянец 20 лет возил туристов в поддельный амфитеатр
ЧМ-2026. Испания повторила рекорд Италии по продолжительной серии без поражений
В Узбекистане хотят заменить массовый налоговый кешбэк в 1 процент лотереей
В Кыргызстане расследуют девять незаконных интернет-лотерей
Посол Кыргызстана Эрмек Омуралиев вручил верительные грамоты президенту Италии
КР и Италия подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Подготовку к Глобальному горному саммиту в Бишкеке обсудили Кыргызстан и Италия
Экс-посла Италии в Узбекистане обвинили в незаконной выдаче виз россиянам
В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от ИИ
Популярные новости
Началась официальная передача Кыргызстану сел Чон-Гара и&nbsp;Таш-Добо Началась официальная передача Кыргызстану сел Чон-Гара и Таш-Добо
Пенсии пересчитают с&nbsp;1&nbsp;октября&nbsp;&mdash; названа новая минимальная сумма Пенсии пересчитают с 1 октября — названа новая минимальная сумма
Скончался бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Камбаралы Конгантиев Скончался бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Камбаралы Конгантиев
Фотоловушки Минприроды запечатлели барсов, рысей и&nbsp;волков в&nbsp;Алайском районе Фотоловушки Минприроды запечатлели барсов, рысей и волков в Алайском районе
Бизнес
От&nbsp;трансляции ЧМ-2026&nbsp;к новым проектам: Beeline и&nbsp;КФС обсудили развитие футбола От трансляции ЧМ-2026 к новым проектам: Beeline и КФС обсудили развитие футбола
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
5 августа, среда
11:01
Курс валют в банках Кыргызстана на 5 августа Курс валют в банках Кыргызстана на 5 августа
11:00
Мраморную голову Венеры возрастом около 2 тысяч лет нашли на пляже в Испании
10:59
Нелегальные сигареты: в Казахстане предлагают закрыть границу с Кыргызстаном
10:44
Кыргызстан за шесть месяцев экспортировал более 19 тысяч тонн молочной продукции
10:40
В части Бишкека приостановили подачу газа с 5 по 7 августа