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Общество

Переговоры Ирана и США по Ормузскому проливу зашли в тупик

Переговоры Ирана и США по Ормузскому проливу вновь зашли в тупик. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Как отмечается, позиции ИРИ и Соединенных Штатов с союзниками в Персидском заливе остаются диаметрально противоположными.

из интернета
Фото из интернета. Переговоры между США и Ираном по Ормузскому проливу зашли в тупик
Тегеран требует сначала гарантии безопасности от новых атак, прекратить морскую блокаду США, снять санкции с нефтяного сектора и взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Вашингтон и арабские монархии, напротив, настаивают на первоначальном открытии пролива. Вопрос о санкциях предлагается обсуждать после выполнения Тегераном соответствующих условий.

Таким образом, стороны пока не показали готовности идти на ключевые уступки. По логике происходящего, это повышает риск затяжного конфликта, поскольку каждая из сторон пытается добиться выгодных для себя условий до начала дальнейших договоренностей.

Дополнительным фактором остается финансовая сторона конфликта: ранее Конгресс США отказался выделить администрации Дональда Трампа 88 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана, что значительно ограничивает возможности Вашингтона продолжать масштабную кампанию.

Географическое положение и стратегическое значение Ормузского пролива

ВВС
Фото ВВС. Ормузский пролив

Ормузский пролив — узкий, но критически важный морской проход, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Северное побережье пролива контролирует Иран, а южное — Объединенные Арабские Эмираты и Оман. В самом узком месте его ширина составляет всего 39 километров, а ширина непосредственно транспортных полос для движения танкеров в каждую сторону — около 3 километров, что делает маршрут чрезвычайно уязвимым с военной и логистической точек зрения.

Через Ормузский пролив проходит главная артерия мирового экспорта углеводородов. По данным Международного энергетического агентства и Управления энергетической информации США (EIA), ежедневно через пролив до конфликта Ирана и Штатов транспортировали более 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, или около 20 процентов от всего мирового потребления нефти, и около 30 процентов мирового морского экспорта сырья.

Кроме того, по этому маршруту проходило более 20 процентов всех мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), экспортируемого преимущественно Катаром. Основными получателями энергоносителей выступают страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Китай, Индия, Япония и Южная Корея.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384149/
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