Мраморную голову Венеры возрастом около 2 тысяч лет нашли на пляже в Испании во время земляных работ. Находка сделана на территории, прилегающей к археологическому памятнику Ла-Альмадраба в Аликанте, который, по всей видимости, соответствует древнеримской приморской вилле, сообщает El Pais.

Фото СМИ. Мраморную голову Венеры возрастом около 2 тысяч лет нашли на пляже в Испании

Также там найдены керамика, амфоры, монеты, большие глиняные кувшины и масляная лампа, украшенная изображением гладиатора с щитом и мечом.

Найденная голова датируется периодом между I и II веками нашей эры. И, по предварительным данным, она была частью полноразмерной статуи, а не бюста. Городской совет назвал находку Венерой Аликанте.

По словам главы Управления культурного наследия Аликанте Хосе Мануэля Переса Бургоса, прическа в виде собранных волос с пучком на затылке была очень распространенным явлением в ту эпоху, а также в иконографии богини. Подобные примеры можно найти в Таррако (Таррагона), Испалисе (Севилья) или Картаго-Нова (Картахена).